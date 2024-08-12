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        Haberler Dünyadan Blake Lively'nin yeni filmi Katar'da yasaklandı - Magazin haberleri

        Blake Lively'nin yeni filmi Katar'da yasaklandı

        Blake Lively'nin filmin aynı zamanda yönetmeni olan Justin Baldoni ile başrolleri paylaştığı 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us), Katar'da yasaklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 10:08 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:08
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        Blake Lively'nin başrolde yer aldığı, Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan romantik film 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us), öpüşme ve yakınlaşma sahneleri içerdiği için Katar'da yasaklandı.

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        Sony Pictures ve Wayfarer Studios ortak yapımı film için yasaklama kararını, katı kurallara sahip sansür komitesi aldı. Ülkede daha önce Barbie, Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş, Senden Başka, Eternals, Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında, Büyü de Gel, Işıkyılı gibi popüler filmler yasaklanmıştı.

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        Yönetmenliğini Justin Baldoni'nin üstlendiği film, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti', aile içi şiddet gibi hassas bir konuya ve bir kadının toksik bir ilişkiyi sürdürmek ya da ayrılmak arasında verdiği savaşa odaklanıyor.

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        Birden fazla öpüşme sahnesi bulunan filmde, kendi işini kurmak için Boston'a taşınan Blake Lily'nin gerçek aşkı bulduğunu zannedip ilk aşkının dönmesiyle altüst oluşu anlatılıyor. Yapımda müstehcen olmayan seks sahneleri de yer alıyor.

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        Cuma günü ABD'deki sinemalarda gösterime giren, perşembe günkü ön gösterimlerde 7 milyon dolar kazanan filmin gişede büyük bir başarı elde etmesi bekleniyor.

        #Justin Bieber
        #It Ends With Us
        #Bizimle Başladı Bizimle Bitti
        #film
        #sansür
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