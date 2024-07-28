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        Haberler Dünyadan Blake Lively ve Ryan Reynolds çifti 'Deadpool & Wolverine' filminde çocuklarıyla oynadı - Magazin haberleri

        Blake Lively ve Ryan Reynolds çifti 'Deadpool & Wolverine' filminde çocuklarıyla oynadı

        Blake Lively'nin 'Lady Deadpool' ve Ryan Reynolds'ın 'Deadpool' karakterine hayat verdiği filmde çocuklarının da 'Kidpool' ve 'Babypool' rollerini oynadığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 10:14 Güncelleme: 28.07.2024 - 10:14
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        Cuma günü gösterime giren Marvel Sinematik Evreni'nin yeni filmi 'Deadpool & Wolverine'in çocuk oyuncularıyla ilgili şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı.

        47 yaşındaki Ryan Reynolds ve 36 yaşındaki Blake Lively'nin çocukları da onların izinden gitti ve filmde oyuncu oldu.

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        4 çocuk sahibi çiftin 7 yaşındaki kızı Inez ile geçen yıl dünyaya gelen oğulları Olin'in filmde 'Kidpool' ile 'Babypool' karakterlerine hayat verdiği öğrenildi.

        Ancak Inez ile Olin, filmde maskeli olduğundan genelde çocuklarını kameralardan uzak tutan çift için pek de değişen bir şey olmadı.

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        Ryan Reynolds ile Blake Lively'nin ayrıca 9 yaşında James ve 4 yaşında Betty adlarında iki çocuğu daha bulunuyor.

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        Öte yandan Ryan Reynolds'un 'Deadpool'u, Hugh Jackman'ın 'Wolverine'i canlandırdığı 'Deadpool & Wolverine' filminde 'Lady Deadpool'u canlandıran oyuncunun Blake Lively olduğu önceki gün ortaya çıkmıştı.

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        Eşiyle aynı filmde oynadığını Blake Lively, sosyal medyadan açıklamıştı.

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        Karakterin hep maskeyle göründüğü tanıtımlardan sonra 'Lady Deadpool'un kimliğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılmıştı.

        Hatta karakteri canlandıranın Taylor Swift olduğunu tahmin edenler çoğunluktaydı.

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        Ancak Blake Lively, filmin vizyona girmesinden hemen önce kendisinin de filme dahil olduğunu açıklamıştı.

        #Deadpool & Wolverine
        #Blake Lively
        #Ryan Reynolds
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