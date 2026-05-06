        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Tümosan Konyaspor Blaz Kramer: Kupayı camiaya hediye etmek istiyoruz

        Blaz Kramer: Kupayı camiaya hediye etmek istiyoruz

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale yükselen TÜMOSAN Konyaspor'da santrfor Blaz Kramer, kupayı kazanarak camiaya hediye etmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 00:37 Güncelleme:
        "Kupayı camiaya hediye etmek istiyoruz"

        Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından TÜMOSAN Konyaspor'da santrfor Blaz Kramer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Finale çıktıkları için mutlu olduğunu dile getiren Sloven oyuncu, "Çok güzel, inanılmaz bir duygu. Kelimelerle ifade etmek çok zor. Her birimiz çok mutluyuz. Kolay bir sezon olmadı. Nitekim finale çıkmak da kolay olmadı. Zoru başardık. Tüm sezon boyunca çok mücadele ettik. İyi zamanlarımız oldu, kötü periyotlarımız oldu. Son zamanlarda iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Başarılı bir şekilde finale gittiğimizi düşünüyorum. Her gün finale gitmediğimizi biliyorum. İyi bir şekilde hazırlanıp kupayı camiamıza, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.

        Kramer, kupada önce Fenerbahçe'yi daha sonra Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında attıkları gollerle elemelerinin hatırlatılması üzerine, "Son dakika bulduğumuz golleri şans olarak değerlendiremeyiz. Bu durum maç boyunca odaklandığımızı da gösteriyor. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Finale hak etmiş bir şekilde gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

