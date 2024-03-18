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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Güney Kore ziyaretinden hemen önce Kuzey Kore balistik füze fırlattı

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Güney Kore ziyaretinden hemen önce Kuzey Kore balistik füze fırlattı

        ABD ve Güney Kore'nin düzenlediği askeri tatbikata tepki gösteren Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Seul ziyaretinin öncesinde füze fırlattı. Japon Denizi yönüne fırlatılan üç balistik füzenin herhangi bir hasara yol açmadığı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.03.2024 - 11:45 Güncelleme: 18.03.2024 - 12:00
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        Blinken'ın Seul ziyaretinden önce Pyongyang'dan balistik füze
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        Tansiyonun epey yüksek olduğu Kore Yarımadası'nda Pyongyang'ın son füze denemesi dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Güney Kore ziyaretinin öncesinde Kuzey Kore, balistik füze fırlattı.

        Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.44-08.22 arasında Japon Denizi yönüne üç balistik füze fırlattığı belirtildi.

        Açıklamada, Pyongyang yakınlarından fırlatılan füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü bildirildi.

        Denemelerin şiddetle kınandığı açıklamada, "açık bir provokasyon" olarak nitelendirilen füzelerin "Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiği" kaydedildi.

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        Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füzelerinin azami 50 kilometre irtifaya ulaşabildiği ve Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünü açıkladı.

        HASAR TESPİT EDİLMEDİ

        Japonya Başbakanı Kişida Fumio, meclis oturumundaki konuşmasında sert tepki gösterdiği füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

        Denemeleri "kabul edilemez" şeklinde niteleyen Başbakan Kişida, "Şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kore'nin bir dizi eylemi ülkemizin, bölgemizin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ediyor" dedi.

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        Füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava unsurlarında hasar tespit edilmediği bildirildi.

        Denemelerin, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 18-20 Mart'ta düzenlenecek ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın da katılacağı "Gelecek Nesiller için Demokrasi" zirvesi öncesi gerçekleşmesi dikkati çekti.

        Kuzey Kore, en son 14 Şubat'ta, ülkenin doğu kıyısından yeni tip "Padasuri-6" karadan denize seyir füzesini fırlatmıştı.

        ABD VE GÜNEY KORE'DEN TATBİKAT

        ABD ve Güney Kore, "Özgürlük Kalkanı" adlı ortak tatbikata 4 Mart'ta başlamıştı. 11 gün süren tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği, kara, deniz, hava, siber araçların kullanımıyla çok alanlı operasyonlara ve nükleer operasyonlara karşılık verilmesine odaklanılacağı açıklanmıştı.

        Kuzey Kore ise tatbikata tepki göstererek "Dünyanın en büyük nükleer gücünün ve 10'dan fazla uydu devletin, bir kıvılcımla bile nükleer savaşın ateşlenebileceği Kore Yarımadası'nda düzenlediği geniş çaplı savaş tatbikatları asla 'savunma' olarak adlandırılamaz" açıklamasını yapmıştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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