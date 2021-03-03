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Blinken, Venezuela muhalif lideri Guaido ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Venezuela Ulusal Meclisi (AN) eski başkanı ve muhalif lider Juan Guaido ile ülkedeki son durumu görüştüğü bildirildi. Açıklamada ABD'nin, Avrupa Birliği ve Lima Grubu gibi ortaklarıyla birlikte 'Venezuela'da Guaido yönetimine barışçıl geçişin nasıl mümkün olabileceği konusunda birlikte çalışmaya hazır olduğu' kaydedildi

Blinken, Venezuela muhalif lideri Guaido ile görüştü
AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Guaido arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Blinken ile ABD'nin "Venezuela'nın devlet başkanı" olarak tanıdığı Guaido, ülkedeki insani durumu ve sayıları giderek artan göçmenleri ele aldı.

Blinken'ın Guaido'ya olan desteğini dile getirdiği belirtilen açıklamada, "Bakan Blinken, Venezuela'da serbest ve adil seçimler yoluyla yeniden demokrasiye dönülmesinin önemini vurguladı." ifadesine yer verildi.

BARIŞÇIL GEÇİŞTE BİRLİKTE ÇALIŞMA VURGUSU

AA'nın haberine göre; açıklamada ayrıca, ABD'nin Avrupa Birliği ve Lima Grubu gibi ortaklarıyla birlikte "Venezuela'da (Guaido yönetimine) barışçıl geçişin nasıl mümkün olabileceği konusunda birlikte çalışmaya hazır olduğu" kaydedildi.

Guaido, 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

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