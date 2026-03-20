Blue, 25. yıl turnesi için Türkiye'ye geliyor

İngiliz pop müziğinin efsane gruplarından Blue, 25. yıl turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor! Yeni albümleri Reflections ile sahnelere dönen grup, unutulmaz hitleri ve güçlü sahne performansıyla müzikseverlerle buluşacak.

Blue, turne kapsamında 30 Ekim 2026’da İstanbul Volkswagen Arena’da ve 31 Ekim 2026’da Ankara Congresium’da sahne alacak.

Elton John ile seslendirdikleri “Sorry Seems To Be the Hardest Word”, “All Rise” ve “One Love” gibi hit şarkılarıyla milyonların kalbinde yer eden Blue; bu özel turnede hem nostalji hem de yeni şarkıları bir araya getiriyor.

Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan ve Simon Webbe’den oluşan grup; güçlü vokalleri, enerjik sahne performansı ve etkileyici görsel şovlarıyla izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak.

Blue, 2001’de yayımladıkları “All Rise” ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapmıştı. Bugüne kadar dünya çapında 16 milyondan fazla albüm satışı, Birleşik Krallık’ta listelerde 10 top, 10 single ve 3 liste başı albüme imza atan grup, 25 yıllık müzik yolculuğunu kutlayan bu özel turnede en sevilen şarkılarını sevenleriyle buluşturacak. Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.