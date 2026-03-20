Blue, 25. yıl turnesi için Türkiye'ye geliyor

        İngiliz pop grubu Blue, 25. yıl turnesi kapsamında Reflections albümü ve hit şarkılarıyla 30 Ekim'de İstanbul'da, 31 Ekim'de Ankara'da sahne alacak...

        Habertürk
        Giriş: 20.03.2026 - 00:08
        İngiliz pop müziğinin efsane gruplarından Blue, 25. yıl turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor! Yeni albümleri Reflections ile sahnelere dönen grup, unutulmaz hitleri ve güçlü sahne performansıyla müzikseverlerle buluşacak.

        Blue, turne kapsamında 30 Ekim 2026’da İstanbul Volkswagen Arena’da ve 31 Ekim 2026’da Ankara Congresium’da sahne alacak.

        Elton John ile seslendirdikleri “Sorry Seems To Be the Hardest Word”, “All Rise” ve “One Love” gibi hit şarkılarıyla milyonların kalbinde yer eden Blue; bu özel turnede hem nostalji hem de yeni şarkıları bir araya getiriyor.

        Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan ve Simon Webbe’den oluşan grup; güçlü vokalleri, enerjik sahne performansı ve etkileyici görsel şovlarıyla izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak.

        Blue, 2001’de yayımladıkları “All Rise” ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapmıştı. Bugüne kadar dünya çapında 16 milyondan fazla albüm satışı, Birleşik Krallık’ta listelerde 10 top, 10 single ve 3 liste başı albüme imza atan grup, 25 yıllık müzik yolculuğunu kutlayan bu özel turnede en sevilen şarkılarını sevenleriyle buluşturacak. Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazetecilerin sorularını yanıtladı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Kaygan yol faciası! Baba-oğul yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı
        Kaygan yol faciası! Baba-oğul yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı