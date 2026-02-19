Canlı
        BM: Batı Şeria'nın kademeli ilhakına tanık oluyoruz | Dış Haberler

        BM: Batı Şeria'nın kademeli ilhakına tanık oluyoruz

        Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, ateşkese rağmen Gazze'nin hala barış içinde olmadığını, öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın da fiili olarak kademeli şekilde ilhakına tanık olduklarını belirtti

        Giriş: 19.02.2026 - 02:29 Güncelleme: 19.02.2026 - 02:29
        BM: Batı Şeria'nın kademeli ilhakına tanık oluyoruz
        DiCarlo, "Orta Doğu'da Durum" başlığıyla Filistin meselesi üzerine toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

        Yıllarca süren yıkıcı çatışmalar ve büyük insan acılarından sonra Orta Doğu için bölgenin farklı yöne doğru ilerlemesine olanak sağlayabilecek bir fırsat doğduğunu söyleyen DiCarlo, "Şimdi kolektif çabalarımız, Gazze'deki ateşkesi sağlamlaştırmalı ve halkın çektiği acıları hafifletmelidir." dedi.

        DiCarlo, yarın Washington'da yapılacak Barış Kurulu toplantısının bu anlamda önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, Gazze'de ateşkesin 2. aşamasını uygulamak ve müzakere yoluyla iki devletli çözüme götüren güvenilir bir siyasi yol için ortak sorumlulukların bulunduğunu ifade etti.

        AA'nın haberine göre; ateşkese rağmen Gazze nüfusunun son derece zorlu yaşam koşullarına katlanmaya devam ettiğine dikkati çeken DiCarlo, "Gazze'deki insani yardım operasyonları ciddi kısıtlamalar altında devam ediyor. Barınma malzemeleri, eğitim malzemeleri ve tıbbi ekipman gibi diğer malzemelerin girişinin acilen artırılması gerekiyor." diye konuştu.

        DiCarlo, Gazze'nin hala barış içinde olmadığının altını çizerek, "Son haftalarda İsrail ordusu Gazze genelinde saldırılarını yoğunlaştırdı, yoğun nüfuslu bölgeleri hedef aldı ve aralarında birçok çocuk ve kadının da bulunduğu düzinelerce Filistinliyi öldürdü." ifadesini kullandı.

        İşgal altındaki Batı Şeria'da durumun hızla kötüleştiğine de değinen DiCarlo, İsrail güçlerinin askeri operasyonlarının ölümcül sonuçlarının, toplu gözaltılar, hareket kısıtlamaları ve yerinden etmelerin endişe verici olduğunu söyledi.

        DiCarlo, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin şiddetine ve İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki tek taraflı "arazi kayıt süreci" kararına işaret ederek, "İsrail'in tek taraflı adımları sahayı sürekli dönüştürürken, Batı Şeria'nın fiili olarak kademeli bir şekilde ilhakına tanık oluyoruz." şeklinde konuştu.

        Bu kararın, Filistinlilerin mülklerinden mahrum bırakılması ve İsrail'in bölgedeki topraklar üzerindeki kontrolünün genişletilmesi tehdidini içerdiğini belirten DiCarlo, İsrail'in bu önlemleri derhal geri alması gerektiğini vurguladı.

        DiCarlo, "ABD öncülüğündeki Kapsamlı Plan, işgal altındaki Batı Şeria'daki tehlikeli gidişatı tersine çevirmek ve gerilimi azaltmak için acil eylemlerle birlikte tam olarak uygulanmalıdır." dedi.

        Aynı zamanda, Gazze'de kalıcı bir barışa yol açacak, işgale son verecek, uluslararası hukuka ve ilgili BM kararlarına uygun iki devletli çözümü gerçekleştirecek güvenilir bir siyasi ufuk oluşturmak için bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren DiCarlo, BM'nin bu hedefe bağlılığını sürdürdüğünü kaydetti.

