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BM'de görev değişimi: Sinirlioğlu yerine Sedat Önal geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ı atadı.

BM'de görev değişimi: Sinirlioğlu yerine Sedat Önal geldi
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince sona erdirildi.

BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın ataması yapıldı.

G&ouml;rsel: Anadolu Ajansı
Görsel: Anadolu Ajansı

SEDAT ÖNAL KİMDİR?

2018 yılından bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Sedat Önal, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur.

Mesleki kariyerine 1989'da Dışişleri Bakanlığı'nda başlayan Önal, 1991 – 1993 yılları arasında Kuveyt Büyükelçiliği'nde ataşe, 1993-1997 yılları arasında Almanya'da Münster Başkonsolosluğu'nda Muavin Konsolos, 1997-98 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'nda ikinci katip, 1998 – 2002 yılları arasında ABD'de New York Başkonsolosluğu'nda Muavin konsolos, 2002-2005 yılları arasında İran'da Tahran Büyükelçiliği'nde Müsteşar ve Misyon Şefi Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Önal sonrasında 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürütmüş, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı olmuş, 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yapmış, 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır.

Önal, Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne de başkanlık etmiştir.

6 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Önal 4 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi olmuştur.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndans servis edilmiştir.

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