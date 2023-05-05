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BM: Sudan'da 13 milyon dolarlık gıda yardımı yağmalandı

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), geçen ay çatışmaların yeniden başladığı Sudan'da 13 milyon dolarlık gıda yardımının yağmalandığını açıkladı.

BM: Sudan'da 13 milyon dolarlık gıda yardımı yağmalandı
BBC TÜRKÇE

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), geçen ay çatışmaların yeniden başladığı Sudan'da 13 milyon dolarlık gıda yardımının yağmalandığını açıkladı.

WFP Sudan Direktörü Eddie Rowe, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, her gün yağmalama haberleri aldıklarını belirterek "Şimdiye kadar 17 bin ton yardımın yağmalandığını tahmin ediyoruz. Bunlardan bazıları depolarımızdan bazıları da yolda yağmalandı" dedi.

BM Acil Yardım Direktörü Martin Griffiths, bir gün önce Sudan'da savaşan taraflara insani yardımlar ve personel için güvenli koridorların oluşturulmasına izin vermeleri çağrısında bulunmuştu.

BM'ye göre Sudan'da çatışmaların yeniden başlamasından bu yana 100 bin kadar kişi komşu ülkelere sığındı. Ülkenin üçte biri gıda yardımlarına bağımlı olarak yaşadığı tahmin ediliyor.

Rowe, Sudan için acil yardım ulaştırılması gerektiğini belirterek "Şimdiden bağışçılarla temasa geçtik. Hala görece güvenli koridorlar varken yardımları ulaştırmamız gerekiyor. Eğer şimdi yardım tedarik edemezsek stoklarımız iki-üç ay içinde tükenecek" dedi.

Birleşmiş Millet Çocuklara Yardım Örgütü (UNICEF) de Sudan'ın büyük bir felakete doğru ilerlemekte olduğu uyarısında bulundu.

UNICEF'in açıklamasında özellikle iki ateş arasında kalan çocukların durumuna dikkat çekildi.

HartumGetty Images

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, Sudan'ın istikrarsızlaşmasında rolü olduğu düşünülen kişilere gelecekte yaptırım uygulanmasının önünü açan bir kararnameyi imzaladı. Biden, Sudan'da çatışmaların son bulması gerektiğini söyledi.

Biden'ın kararnameyi imzalamasından önce ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, ülkede iki tarafın da savaşı kazanabileceğine inandığı için çatışmaların uzun bir süre devam edebileceği uyarısında bulunmuştu.

Sudan'da orduyla Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) adlı milis grubu arasında ilan son ateşkese rağmen başkent Hartum, Omdurman ve Bahri kentlerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Başkent Hartum'da 15 Nisan'da her iki tarafın liderleri arasında iktidar paylaşımı ve sivil yönetime geçiş süreci konusunda çıkan anlaşmazlıkların ardından sokak çatışmaları patlak verdi.

Ana anlaşmazlık noktalarından biri, 100 bin kişilik RSF'yi orduya dahil etme planları ve daha sonra yeni gücü kimin yöneteceği.

Çatışmalar, RSF üyelerinin ülke çapında yeniden konuşlandırılması nedeniyle günlerce süren gerilimin ardından başladı. Ordu bu adımı bir tehdit olarak görüyordu.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, silahlı kuvvetlerin başı ve fiilen ülkenin devlet başkanı. Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF) lideri, daha çok "Hemedti" olarak bilinen Orgeneral Mohamed Hamdan Dagalo ise El-Burhan'ın yardımcısı.

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