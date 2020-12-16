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BM Güvenlik Konseyi'ni 30 Kasım-4 Aralık'ta Cenevre'de toplanan Anayasa Komitesi'nin çalışmaları hakkında bilgilendiren Pedersen, komitenin 5. oturum için 25-29 Ocak 2021'de yeniden toplanacağını söyledi.

Suriye'de 10 yıldır devam eden krize hala bir çözüm bulunamadığına dikkati çeken Pedersen, "2020'ye dönüp baktığımızda elimizde mart ayından bu yana cephe hattında göreceli bir sakinlik ve Anayasa Komitesi var. 2021'e yaklaşırken daha derin ve kapsamlı bir sürece ihtiyacımız var; ülke genelinde ateşkes, gerçek bir anayasa taslağı, güven inşa etmeye ve tüm sorunları ele almaya yönelik adım adım geniş çaplı bir çaba. Bunun için de önemli oyuncular ve kilit konuların masada olduğu yeni bir uluslararası iş birliği gerekiyor" dedi.