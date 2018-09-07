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BMGK'da 'Suriye'de kimyasal silah' tartışması

BMGK'da Suriye'deki kimyasal silah varlığı üzerine düzenlenen oturum, Rusya ile İngiltere ve ABD temsilcilerinin tartışmasına sahne oldu. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Suriye'deki iç savaş süresince birçok yanlış adım ve yanlış hesaplar olduğunu dile getirerek, "Şunu söylemeliyim ki Konsey üyeleri arasında Esad rejimini hesap vermekten korumak için umarsızca savaşanlar olduğunu görmek büyük bir utanç." diye konuştu

07.09.2018 - 01:29 | Güncelleme: AA

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de Esad rejiminin kimyasal silahı olmadığını iddia ederek, "Şam'ın kimyasal silah sakladığına yönelik yapılan konuşmaların bir dayanağı yok. Bu sadece propaganda." savunmasında bulundu.

Nebenzia, bazı Batılı ülkelerin, kendi düzenledikleri saldırılardan Şam ve Rusya'yı sorumlu tuttuklarını öne sürerek " Bu durum, Agatha Christie'nin Cinayet ilanı kitabındaki gibi. Kitapta bir cinayetin işleneceği yer ve zaman gazetede duyuruluyor. Sonra meraklı insanlar adrese geliyor ve hayal kırıklığına uğramıyor." diye konuştu.

Nebenzia, konuşmasında şu iddiaları dile getirdi:

"Gerçekten tüm dünyanın körü körüne size inanacağını mı düşünüyorsunuz. Şam'ın ne kimyasal silahı ne de bunları kullanma planı var. Bu tür uyarıların teröristlere yeni bir kimyasal silah saldırısı düzenleme ve yetkilileri de bundan sorumlu tutma çağrısı olarak görüyoruz. Suriye'ye provokatif aktivitelerde bulunulması için kimyasal silahlar ve ekipmanlar sokuldu. Savaşçılar Batılı istihbarat servisleri tarafından eğitildi."

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise Suriye'deki durumdan endişe duyduklarını belirterek, "Konseyin Suriye konusunu çözmenin neden bu kadar zor olduğunu anlayamadığını düşünüyorum. Eğer BM'ye üye bir ülke iyi niyetle ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşması'na göre davranırsa bu sorun çözülür. Ama şu an bu üyeleri bu oturumda bize karşı gelirken buluyoruz." dedi.

Nebenzia'nın, "Agatha Christie" benzetmesine de tepki gösteren Pierce, "Christie bir bilim kurgu yazarı. Şu an gerçek olan ise Suriye rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığının tespit edilmiş olması. Bu nedenle Rus Büyükelçiyi gerçeklerin, sivilleri korumanın yoluna dönmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Pierce, Nebenzia'nın ABD, İngiltere ve Fransa'yı da "agresif" davranmakla suçladığına işaret ederek, "Bizim üçümüzden korkan bir ülke Suriye'de kimyasal silah kullanılmamasını sağlamak için her adımı atsın, o zaman sorun kalmaz." ifadelerini kullandı.

HALEY DE RUSYA'YA YÜKLENDİ

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Suriye'deki iç savaş süresince birçok yanlış adım ve yanlış hesaplar olduğunu dile getirerek, "Şunu söylemeliyim ki Konsey üyeleri arasında Esad rejimini hesap vermekten korumak için umarsızca savaşanlar olduğunu görmek büyük bir utanç." diye konuştu.

Rusya'nın, Esad rejiminin kimyasal silah kullanmasını engelleyecek güce sahip olduğunu söyleyen Haley, "Rusya Federasyonu son zamanlarda Suriye kıyısında deniz kuvvetlerini konuşlandırıyor, bu da Esad rejimini korumak için ön hazırlıklar yaptığını gösteriyor. Bu daha önce de defalarca oldu. Esad rejiminin İdlib kuşatmasını bitirmek için kimyasal kullanmayı planladığına dair göstergeler var. Geçmişte olduğu gibi Esad rejimi ile müttefikleri Rusya ve İran, Suriye'deki kimyasal silah saldırısının arkasında kim olduğuna dair yalanlar yayıyor." görüşünü dile getirdi.

Suriye iç savaşı süresince Esad rejiminin defalarca kimyasal silah saldırısı düzenlediğini, bu saldırılarda bin 500'ün üzerinde sivilin yaşamını yitirdiğini anımsatan Haley, İngiltere, Fransa ve ABD'nin kimyasal silah kullanımına yönelik her türlü önlemi alacağını vurguladı.

 

 

 

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