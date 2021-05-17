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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilBMW 10 milyon elektrikli araç üretecek
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Sattığı otomobillerin yarısı elektrikli olacak

Alman otomobil üreticisi BMW Group, CO2 emisyonlarını azaltacak iddialı hedeflerini açıkladı. Yapılan açıklamada, 2030 yılına kadar küresel satışlarının en az yüzde 50’sinin tamamen elektrikli modellerden oluşacağını belirtildi. Tüm ürün portföyünde en az bir tane tamamen elektrikli model sunmayı planlayan BMW Group'un, önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 10 milyon tamamen elektrikli aracı yollara çıkaracağı kaydedildi

BMW 10 milyon elektrikli araç üretecek
HABERTURK.COM

BWM, Mini ve BMW Motorrad markalarını bünyesinde barındıran BMW Group, 2030 yılına kadar 200 milyon tonun üzerinde CO2 emisyonunu önleyeceğini duyurdu. Açıklanan bu hedefin, şirketin merkezinin bulunduğu Münih gibi bir milyondan fazla nüfusu olan bir şehrin yıllık CO2 emisyonunun 20 katından daha yüksek bir miktarı ifade ettiği kaydedildi.

Hammaddeden üretim süreçlerine kadar her kademede daha fazla geri dönüşüm hedefleyen BMW Group'un, araçların tüm yaşam döngüsü boyunca bırakacağı karbon ayak izini az az düzeye indireceği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin iki yeni modeli iX bu yılın son çeyreğinde ve i4 de 2022 yılı ilk çeyreğinde yollara çıkacak. BMW Group ayrıca önümüzdeki senelerde 5 Serisi ve X1'in tamamen elektrikli versiyonlarını da müşterileri ile buluşturacak. Bu modelleri MINI Countryman ve BMW 7 Serisi 'nin izleyecek.

SATIŞLARI YÜZDE 50 ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

2023 yılına kadar BMW Group'un mevcut segmentlerindeki modellerinin yaklaşık yüzde 90'ında en az bir tane tamamen elektrikli modele sahip olacağı açıklandı. Bunun yanında BMW Motorrad’ın geçtiğimiz yıl sahneye çıkardığı Definition CE 04 isimli tamamen elektrikli motosiklet konseptinin de üretim versiyonunun yaz aylarında tanıtılacağı belirtildi.

2021 ile 2025 arasında tamamen elektrikli model satışlarını, 2020'ye oranla ortalama yüzde 50'nin üzerinde artırmayı amaçlayan BMW Group'un, 2030 yılında küresel satışlarının en az yüzde 50'sini tamamen elektrikli araçlardan oluşturmayı hedeflediği aktarıldı. Tüm ürün portföyünde en az bir tane tamamen elektrikli model sunmayı planlayan BMW Group önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 10 milyon tamamen elektrikli aracı yollara çıkaracak.

Şirketin gelecekteki otomobillerinde geri dönüştürülmüş çelik, plastik ve alüminyum gibi ikincil malzemelerin yüzdesini önemli ölçüde artırmayı hedeflediği de verilen bilgiler arasında.

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