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Koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık ekipmanı üreten otomotiv markaları arasına BMM'de katıldı. Alman üreticinin CEO'su Oliver Zipse tarafından açıklamada, yüz binlerde maske üretileceği kaydedildi.

Şirketin Alman hükümetine şimdiden 100 bin maske teslimatı yaptığı belirtilirken, bugün ise 50 bin adet maske ile 1 milyon adet medikal eldiven teslimatı yaptığı açıklandı.

BMW, fabrikalarındaki yeniden üretime başlama tarihini 30 Nisan olarak açıklamıştı.

Ford, General Motors, Volkswagen, Mercedes, Jaguar Land Rover, PSA, Seat, Skoda, FCA gibi otomotiv üreticileri de maske solunum cihazı gibi sağlık ekipmanları üreterek salgın koronavirüs ile mücadeleye destek olmaya çalışıyor.

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