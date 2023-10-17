BMW yeni konsept bayisini dünyada ilk kez Ankara'da açtı BMW Group, dünyada yeni bayi konseptine sahip ilk bayisini başkent Ankara'da hayata geçirdi. 'Retail Next' adı verilen yeni konsept showroom Çayyolu'nda kapılarını açtı. Alman markanın üst düzey yetkililerinin de katıldığı açılışta konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Tasarımının yanı sıra bayi içerisindeki yeni roller ve süreçlerin bir arada hayata geçirildiği dünyadaki ilk BMW Group Yetkili Satıcısı & Yetkili Servisi olma özelliğine sahip. Retail Next konsepti ile otomobilin tek başına yıldız olduğu bir anlayışı geride bırakıyoruz. Müşterilerimiz ile otomobillerin sahneyi birlikte paylaştığı, fijital, yani hem fiziksel hem dijital deneyimin öne çıktığı farklı bir anlayışla otomobil tutkunlarını ağırlayacağız" dedi

BMW Group'un yeni bayi konseptine sahip ilk bayisi Ankara'da kapılarını açtı. Alman markanın Türkiye distribütörü Borusan Oto'dan yapılan açıklamaya göre, 'Retail Next' adı verilen yeni konsept showroom Çayyolu'nda hayata geçirildi.

Borusan Oto Çayyolu'nda, BMW, Mini ve BMW Motorrad markalarının satış ve satış sonrası hizmetleri sunulacak.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, BMW'nin geliştirdiği yeni nesil satış konsepti Retail Next'e göre tasarlanan Çayyolu'ndaki bayinin dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

Tiftik, "Tasarımının yanı sıra bayi içerisindeki yeni roller ve süreçlerin bir arada hayata geçirildiği dünyadaki ilk BMW Group Yetkili Satıcısı & Yetkili Servisi olma özelliğine sahip. Dijitalleşmeyle değişen tüketici alışkanlıklarına göre tasarlanan yeni konsept ile müşteri deneyimi ve sürdürülebilir lüksü odağına alan yenilikçi showroom ve servis anlayışı otomotiv perakendeciliğinin geleceğine ışık tutuyor. Retail Next konsepti ile otomobilin tek başına yıldız olduğu bir anlayışı geride bırakıyoruz. Müşterilerimiz ile otomobillerin sahneyi birlikte paylaştığı, fijital, yani hem fiziksel hem dijital deneyimin öne çıktığı farklı bir anlayışla otomobil tutkunlarını ağırlayacağız" dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMDE ROL OYNAYACAK"

Açılış töreninde davetlilere video mesajla seslenen BMW AG'nin Asya-Pasifik, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean-Philippe Parain ise, Borusan Otomotiv ile yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

Parain, "Retail Next ile müşterilerimizin bize yaptıkları ziyaretleri bir müşteri yolculuğuna dönüştürüyoruz. Fiziksel ve dijital deneyimin birleşimi, ziyaretçiyi yenilikçi bir şekilde her markanın kendine ait evrenine dahil ediyor. Retail Next'in temel bir ayağı olarak sürdürülebilirlik, bu projede önemli bir rol oynuyor. Tesis suyunu geri kazanmaktan en yüksek seviyede enerji verimliliğine ve güneş enerjisiyle şarj etmeye kadar teknolojinin en ileri saflarında yer alıyor. Bu showroom uzun vadede sürdürülebilir gelişimde önemli bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan ve BMW AG’nin Doğu Avrupa ve Afrika’dan sorumlu Başkanı Dr. Thomas Rinn

BMW AG'nin Doğu Avrupa ve Afrika'dan sorumlu Başkanı Dr. Thomas Rinn ise, açılışta yaptığı konuşmada, "Borusan Otomotiv, BMW Group'un 1984 yılından bu yana bir ortağı ve 2024 yılında bu iş birliğinin 40'uncu yılını kutlayacağız. Başarılı bir gelecek için değişmek gerekir. Vizyonumuz konumundaki Neue Klasse, yeni Mini ailesi ve CE 02'nin yakın zamanda sunulmasıyla bu dönüşümü yüreğimizde hissediyoruz. Bu modeller, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin şirketimizin vizyonunun merkezinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini gösteriyor. Yeni BMW i5 ile de, artık hemen hemen her segmentte elektrikli bir otomobil sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıcak, samimi ve lüks bir atmosfer sunan Toplam kullanım alanı 10 bin 800 metrekare olarak tasarlanan Borusan Oto Çayyolu'da, bu alanın 2 bin metrekaresi showroom sergileme alanı, 2 bin 900 metrekaresi servis alanı ve bin 200 metrekarelik bölümü de premium kullanılmış otomobiller için ayrılmış durumda.