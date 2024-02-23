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        Haberler Yaşam Bobi'ye verilen 'dünyanın en yaşlı köpeği' unvanı geri alındı

        Bobi'ye verilen 'dünyanın en yaşlı köpeği' unvanı geri alındı

        Guinness Dünya Rekorları (GWR) tarafından, geçen yıl ölen Bobi'ye verilen 'dünyanın en yaşlı köpeği' unvanı, yaşını kanıtlayan veri bulunmadığı gerekçesiyle geri alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:39 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:39
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        Guinness Dünya Rekorları, Portekiz menşeli Alentejo çoban köpeklerinin ortalama 12 ila 14 sene yaşadığını, 2023 Şubat ayında 'dünyanın en yaşlı köpeği' unvanı verilen Bobi'nin o tarihte 30 yaşında olduğuna dair kanıt bulunmadığını bildirdi.

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        BBC'nin haberine göre, geçen yıl ekim ayında 31 yaşındayken öldüğü duyurulan Bobi'nin doğum tarihiyle ilgili nihai sonuca varılamadığı kaydedildi.

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        Açıklamada, bu nedenle unvanın geri alındığı ve rekorun yeni sahibinin henüz belirlenmediği bilgisi paylaşıldı.

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        Geçen ay Bobi'nin yaşına dair inceleme başlatılmasının ardından veteriner hekim Danny Chambers, The Guardian'a yaptığı açıklamada, beraber çalıştığı hiçbir hekimin köpeğin gerçekten de 31 yaşına kadar yaşadığına inanmadığını belirtmişti.

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        'En yaşlı köpek' unvanının önceki sahibi, Avustralya'dan 1939'da 29 yaş 5 aylıkken ölen Bluey adlı köpekti.

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        #Dünyanın en yaşlı köpeği
        #Bobi
        #haberler

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