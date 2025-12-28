Böbrek nakli bekleyen Yağmur'dan bağış çağrısı

Ankara'da 7 yaşından itibaren böbrek yetmezliği ile mücadele eden Yağmur Teke, 2 yıldır haftada 3 gün diyalize giriyor. Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren ve acil nakil listesinde yer alan Teke, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu ancak yaşadığı diyaliz süreci nedeniyle işe başlayamadı.

Yağmur Teke, diyaliz sürecinin umut gerektirilen bir şey olduğunu söyleyerek, "Çok zor geçiyor ama sağlık çalışanlarının destekleri, ailemin destekleri ile ayakta kalıyorum. Bizi ayakta tutan şeyler bunlar oluyor aslında. Şu anda diyalizden dolayı çalışamıyorum. Haftanın 3 günü diyalize girdiğim için özel sektör kabul etmiyor. Bu yüzden sınava gireceğim, devlet kurumuna atanmak istiyorum. Haftada 3 gün 4 saat diyalizde kalıyorum. Babam bana böbrek vermek istedi ama genetik onay vermediği için nakil yapamadık. Çok küçük yaşlardan beri organ bekliyorum, umarım çıkar. İnsanlar organ bağışını çok yanlış anlıyorlar. Bir bağış ile insan hayatını kurtarabiliyorsun. Sırada çok kişi var. Ben de onlardan biriyim. Herkesin organ bağışı yapması gerekiyor. Ailem de öldükten sonra bağışçı olacağını söyledi. Onlar da bağış yapacaklar" diye konuştu.