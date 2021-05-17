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HaberlerGündemEgeDÖNÜŞ TRAFİĞİ! Son dakika: Bodrum'a gidenler dönmeye başladı
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Bodrum'a gidenler dönmeye başladı

17 günlük tam kapanma öncesinde Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ikinci konut sahipleri kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından ilçeden ayrılmaya başladı. Bodrum’a araçlarıyla gelerek kilometrelerce kuyruk oluşturan yazlıkçılar bu sefer dönüş yolunda araç kuyruğu oluşturmaya başladı.

DÖNÜŞ TRAFİĞİ! Son dakika: Bodrum'a gidenler dönmeye başladı
Şimdi de dönüş trafiği!
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İHA

17 günlük tam kapanmayı Bodrum’daki yazlık evlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Bodrum’a akın etmişti. İlçede kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuş trafik ise durma noktasına gelmişti. 17 gün sonra tam kapanmanın bitmesiyle birlikte yeniden trafik kuyrukları oluşmaya başladı. Sabah erken saatlerde büyükşehirlerden gelen vatandaşlar evlerine geri dönmek için yola çıktı. Geliş trafiği kadar olmasa da gidiş trafiğinde de yoğunluk olduğu görüldü.

"187 BİNLİK NÜFUS 650 BİNİ AŞTI"

Bodrum’un yerleşik nüfusu 187 bin olarak biliniyordu. Pandemi başlangıcından itibaren ilçeye 300 bin vatandaş yerleşti. Bunların çoğunun ikinci konut sahiplerinden oluştuğu öğrenildi. Bir anda nüfusu 500 bini bulan ilçe kış ayını da bu nüfusla geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın tam kapama açıklamasının ardından ilçeye yeniden göç başladı. Tam kapama sürecini Bodrum’da geçirmek isteyen vatandaşlarla birlikte ilçenin nüfusu bir anda 3 katına çıkarak 700 bine ulaşmıştı.

"VAKA SAYISI DÜŞTÜ"

Gelen tatilcilerle beraber salgının ilçede artacağı bekleniyordu. Coğrafi yapısından dolayı bulaş riskinin olmaması tam kapamanın da etkisiyle Bodrum’un birçok il ve ilçeye göre vaka sayısının çok az olduğu öğrenildi. 2 katlı bahçeli ve geniş bir alanda bulunan evlerin temas riskini de azaltmasıyla salgın riski yüzde 70 oranında düştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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