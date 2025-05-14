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        Haberler Gündem Bodrum'da 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı su sporları kazası güvenlik kamerasında - Güncel haberler

        Bodrum'daki su sporları kazası kamerada

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı su sporları kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 01:39 Güncelleme: 14.05.2025 - 01:39
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        Bodrum'daki su sporları kazası kamerada
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        İlçeye bağlı Peksimet Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Polonya uyruklu 3 kişi, su sporları yapmak için sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağına bindi.

        AA'nın haberine göre, Polonyalı turistlerin bindiği deniz yatağı, sürat teknesinin manevrası sırasında iskelede bağlı başka bir sürat teknesine çarparak ters döndü.

        Kazada savrularak yaralanan Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47) bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan Kamil Arkadıusz B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın ardından tekne kaptanı H.I. (56) Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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