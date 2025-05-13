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        Haberler Gündem Çevre Bodrum'da çevre kirliliğine 260 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Bodrum'da doğayı ve çevreyi kirletenlere 260 bin lira ceza

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, doğayı ve çevreyi kirleten kişilere 260 bin lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 18:45 Güncelleme: 13.05.2025 - 18:47
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        Bodrum'da çevre kirliliğine 260 bin lira ceza
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        Muğla'nın Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, denetimlerinde Gölköy Mahallesi'nde bir kişinin kamyonla ormanlık alana moloz boşalttığını tespit etti.

        Ekipler, kamyonun sürücüsü ile yönlendirme yaptığı iddia edilen kişiye toplam 180 bin lira ceza kesti.

        Dökülen molozun kaldırılması için de ilgililere süre verildi.

        Öte yandan, Bitez Mahallesi'nde de çöp konteyneri yanına moloz döken kişiler tespit edilerek, 80 bin lira ceza uygulandı.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

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