94 yaşında sahnede 0:00 / 0:00

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Türk müziğinin önde gelen sanatçılarının katılımı ile ikincisi düzenlenen 'Elvedasız Şarkılar Konseri II, Bodrum Antik Tiyatro'da yapıldı. Konserden elde edilen gelirin Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na bağışlandığı gecede İlham Bozkurt Gencer, Yeşim Salkım, Melihat Gülses, Bora Gencer, Işın Karaca, Tayfun, Murat Kekilli, Keremcem, Elif Kaya, Emre Altınok, Ayben Ersoy, İpek Dinç sahne aldı. Gecenin sunuculuğunu ise Toprak Sergen üstlendi.

Yeşim Salkım

Zeki Müren, Barış Manço, Kerim Tekin, Metin Ersoy, Ayten Alpman, Ahmet Kaya, Harun Kolçak ve Kayahan'ın unutulmaz şarkılarının sanatçılar tarafından seslendirildiği gecede, ünlü tenor Hakan Aysev, futbolcular Barış Özbek ve Fatih Kurucuk, Can Yapıcıoğlu, konuklar arasındaydı.

Gecede Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' adlı türküyü seslendiren Elif Kaya sahneye yalın ayak çıktı. Sahneye neden çıplak ayakla çıktığını özetleyen Elif Kaya, "Aşık Veysel'in dediği gibi uzun ince bir yoldayız ve dünyaya yalın ayak geldik yalın ayak gideceğiz" dedi.

Elif Kaya

Gecenin sunucusu Toprak Sergen babası usta tiyatrocu Semih Sergen ile aynı sahneyi paylaştı. Seyirciler arasında yer alan babası Semih Sergen'i sahneye alan ve Cahit Külebi'nin 'Özgürlük' adlı şiirini babası ile okudu. ‘İnsanın babası ile aynı sahnede olması büyük bir tat' diyen Toprak Sergen gecenin sunuculuğunu başarı ile gerçekleştirdi.

Toprak Sergen

Gecede birlikte sahne alan babalar ve oğullardan Bozkurt İlham Gencer ve Bora Gencer ise yine aynı sahneyi paylaştı. Metin Ersoy'a ait 'Ah O Gemide Ben de Olsaydım' adlı şarkıyı seslendiren Bozkurt İlham Gencer daha sonra oğlu Bora Gencer ile 'Baba' adlı şarkıyı seslendirdi. Babası ile tüm babaların babalar gününü kutlayan Bora Gencer "En büyük babamız Atatürk'ün de babalar gününü kutlarız' dedi.

İlham Gencer - Bora Gencer

Gecede Işın Karaca sözleri Sezen Aksu'ya müziği Atilla Özdemiroğlu düzenlemesi Onno Tunç'a ait Yeter şarkısını seslendirdi. Işın Karaca, "Babalığı hakkıyla yapan babaların ve babaların yerini dolduran, eksikliğini aratmayan annelerin, babalar gününü" kutladı.