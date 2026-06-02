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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da evin balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Bodrum'da evin balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evin balkonundan düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 23:02 Güncelleme:
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        Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

        Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın üçüncü katında yaşayan Çınar K. (10), evin balkonundan zemine düştü.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince çocuğa olay yerinde müdahale edildi.

        Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Çınar K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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