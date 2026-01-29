Bodrum'da ve İzmir'de fırtına! Seferler iptal edildi

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün güney kıyıları için yaptığı fırtına uyarısının ardından Ege’de etkili olan şiddetli rüzgâr ve olumsuz deniz koşulları günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Öğleden sonra saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına, kıyı şeridinde hasara yol açtı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Gümbet sahilinde 10 metre uzunluğundaki “Mavi Düş” adlı balıkçı teknesi karaya vururken, Bitez’de bir kayık sulara gömüldü. Kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum–Datça feribot seferleri iptal edildi.

Fırtına İzmir’de de etkisini gösterdi. İZDENİZ’den yapılan açıklamada, şiddetli rüzgâr ve elverişsiz deniz şartları nedeniyle saat 18.30 itibarıyla tüm vapur seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

İzmir’in Karaburun ilçesinde ise fırtına ve sağanak yağış özellikle kıyı kesimlerinde zor anlara neden oldu. Mordoğan Mahallesi sahilinde dalga boyunun yükselmesi sonucu iskeleye bağlı bazı tekneler su alarak battı. Yetkililer bölgede fırtınanın etkisinin sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.