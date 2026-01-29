Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Bodrum'da ve İzmir'de fırtına! Seferler iptal edildi

        Ege'de Meteoroloji'nin uyarısının ardından etkili olan fırtına ve sağanak, deniz ulaşımını durma noktasına getirirken Bodrum ve Karaburun'da tekneler zarar gördü, İzmir ve Bodrum–Datça hattında seferler iptal edildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.01.2026 - 19:27 Güncelleme: 29.01.2026 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da ve İzmir'de fırtına! Seferler iptal edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün güney kıyıları için yaptığı fırtına uyarısının ardından Ege’de etkili olan şiddetli rüzgâr ve olumsuz deniz koşulları günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Öğleden sonra saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına, kıyı şeridinde hasara yol açtı.

        Muğla’nın Bodrum ilçesinde Gümbet sahilinde 10 metre uzunluğundaki “Mavi Düş” adlı balıkçı teknesi karaya vururken, Bitez’de bir kayık sulara gömüldü. Kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum–Datça feribot seferleri iptal edildi.

        Fırtına İzmir’de de etkisini gösterdi. İZDENİZ’den yapılan açıklamada, şiddetli rüzgâr ve elverişsiz deniz şartları nedeniyle saat 18.30 itibarıyla tüm vapur seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

        İzmir’in Karaburun ilçesinde ise fırtına ve sağanak yağış özellikle kıyı kesimlerinde zor anlara neden oldu. Mordoğan Mahallesi sahilinde dalga boyunun yükselmesi sonucu iskeleye bağlı bazı tekneler su alarak battı. Yetkililer bölgede fırtınanın etkisinin sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

        *Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurup, 'Ne olur kalk aşkım' diyerek gözyaşı döktü

        Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurup, 'Ne olur kalk aşkım' diyerek gözyaşı döktü. (DHA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında