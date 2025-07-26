Bodrum'da Genç Yetenekler Bale Gecesi düzenlenecek

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, genç sanatçılara sahne fırsatı sunmak ve Türkiye'nin sanat geleceğine ışık tutmak amacıyla özel proje hayata geçiriliyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki konservatuvarlarda öğrenim gören genç dansçılar, 29 Temmuz Salı günü saat 20.45'te tarihi Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde ilk kez düzenlenecek "Genç Yetenekler Bale Gecesi" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Ulusal ve uluslararası bale otoritelerinin de takip edeceği gecede genç dansçılar, klasik balenin seçkin eserlerinden modern dansın özgür anlatımlarına kadar uzanan zengin repertuvarla sahnede olacak. Bu sayede hem teknik becerilerini hem de sanatsal yorum güçlerini sergileme imkanı bulacaklar.

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu sanatçı ve koreograflarından Alper Marangoz ile modern teknik üzerine çalışmalar gerçekleştirilecek ve gecede koreografın iki eseri sahnelenecek.

Gecede ayrıca, Devlet Opera ve Balesi'nin seçkin ve deneyimli bale sanatçıları İlke Kodal, Serhat Güdül, Arzu Dirin, Özlem Şenormanlılar ve Mahmut Akyol da genç yeteneklerle bir araya gelecek. Geceye uluslararası alanda tanınan önemli konuklar da katılacak.