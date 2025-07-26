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        Haberler Kültür-Sanat Bodrum'da Genç Yetenekler Bale Gecesi düzenlenecek

        Bodrum'da Genç Yetenekler Bale Gecesi düzenlenecek

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) Genç Yetenekler Bale Gecesi düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 15:14 Güncelleme: 26.07.2025 - 15:14
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        Bodrum'da Genç Yetenekler Bale Gecesi
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        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, genç sanatçılara sahne fırsatı sunmak ve Türkiye'nin sanat geleceğine ışık tutmak amacıyla özel proje hayata geçiriliyor.

        Türkiye'nin dört bir yanındaki konservatuvarlarda öğrenim gören genç dansçılar, 29 Temmuz Salı günü saat 20.45'te tarihi Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde ilk kez düzenlenecek "Genç Yetenekler Bale Gecesi" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

        Ulusal ve uluslararası bale otoritelerinin de takip edeceği gecede genç dansçılar, klasik balenin seçkin eserlerinden modern dansın özgür anlatımlarına kadar uzanan zengin repertuvarla sahnede olacak. Bu sayede hem teknik becerilerini hem de sanatsal yorum güçlerini sergileme imkanı bulacaklar.

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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu sanatçı ve koreograflarından Alper Marangoz ile modern teknik üzerine çalışmalar gerçekleştirilecek ve gecede koreografın iki eseri sahnelenecek.

        Gecede ayrıca, Devlet Opera ve Balesi'nin seçkin ve deneyimli bale sanatçıları İlke Kodal, Serhat Güdül, Arzu Dirin, Özlem Şenormanlılar ve Mahmut Akyol da genç yeteneklerle bir araya gelecek. Geceye uluslararası alanda tanınan önemli konuklar da katılacak.

        ULUSLARARASI BALE DÜNYASININ İKİ ÖNEMLİ İSMİ BODRUM'DA GENÇ YETENEKLERİ İZLEYECEK

        Genç Yetenekler Bale Gecesi, yalnızca Türkiye'nin yükselen dansçılarına sahne sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya bale sahnesinin iki önemli ismini Bodrum’da bir araya getiriyor.

        Gecede Bolşoy Bale Akademisinden mezun olan ilk Amerikalı kadın ve Rusya'nın önde gelen bale topluluklarında baş dansçı olan ilk Amerikalı sanatçı ünvanlarıyla bale tarihine adını yazdıran balerin ve baş dansçı Joy Womack da yer alıyor.

        Geceye ayrıca Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika'daki önde gelen bale kurumlarında eğitmenlik yapan, uluslararası prestijli bale yarışmalarında sıkça jüri üyeliğine davet edilen saygın bale eğitmeni Marek Rozycki, genç yeteneklerin performanslarını izlemek üzere Bodrum'da olacak.

        *Görseller DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Genç Yetenekler Bale Gecesi
        #dob
        #Devlet Opera ve Balesi
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