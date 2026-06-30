Bodrum'da kaçak yapı yıkımları sürüyor

Şanlıurfa'da, yalnız yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Doğan, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Seyit Ali Sağır, Doğan'ın kendisine yaşadığı sorunlar nedeniyle muska yazdığını, ancak bu muskadan sonra daha fazla huzursuzluk yaşadığını ve cinlerin kendisine musallat ... Daha Fazla Göster

Şanlıurfa'da, yalnız yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Doğan, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Seyit Ali Sağır, Doğan'ın kendisine yaşadığı sorunlar nedeniyle muska yazdığını, ancak bu muskadan sonra daha fazla huzursuzluk yaşadığını ve cinlerin kendisine musallat olduğunu öne sürdü. Sağır, bu durumdan kurtulmak amacıyla yeniden evine gittiği Doğan'ı, yaşanan tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti. (DHA) Daha Az Göster