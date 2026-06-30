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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da kaçak yapı yıkımları sürüyor: 53 yapı daha yıkıldı

        Bodrum'da kaçak yapı yıkımları sürüyor: 53 yapı daha yıkıldı

        Bodrum Belediyesi tarafından kaçak yapıyla mücadele kapsamında toplam 53 kaçak yapıda yıkım gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        Bodrum'da kaçak yapı yıkımları sürüyor
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        Muğla'nın Bodrum Belediyesi ekipleri, 2026 yılı başından mayıs ayı sonuna kadar 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında 36, 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında ise 9 olmak üzere toplam 45 kaçak yapıda yıkım gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, haziran ayı içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında 8 kaçak yapının daha yıkımını tamamladı. 2026 yılı başından bugüne gerçekleştirilen kaçak yapı yıkımı sayısı 53 oldu.

        Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koordinesinde devam eden yıkım çalışmalarında, son çalışma Akyarlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede, yasal süreçleri tamamlanan kaçak eklentilere yönelik gerçekleşti. Yasal süreçleri tamamlanan 4 farklı adreste ise yıkım çalışmaları devam ediyor.

        Ekiplerin ilçe genelindeki kaçak yapı yıkım çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği belirtildi.

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        #muğla haberleri
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        #kaçak yapı
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