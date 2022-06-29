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Bodrum'da kan donduran olay! Kum dolu çuvaldan cansız beden çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Vatandaşların kum yığınından koku geldiği ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, içi toprak dolu çuvalın içerisinde kimliği belirlenemeyen bir erkeğe ait ceset buldu

Bodrum'da kan donduran olay! Kum dolu çuvaldan cansız beden çıktı
Kum dolu çuvaldan cansız beden çıktı!
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AA

Bodrum'da kum dolu çuval içerisinde çürümeye başlayan ceset bulundu. Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde kum yığınından koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptıkları incelemede kum yığını altında bir çuvalla karşılaştı.

BİR AY ÖNCE ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

AA'nın haberine göre; kum dolu çuvalda yapılan incelemede çürümeye başlayan ve yaklaşık bir ay önce öldüğü tahmin edilen yetişkin bir erkeğe ait ceset bulundu. Cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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