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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da motosiklet kazasında ağır yaralanan üniversiteliden acı haber | Son dakika haberleri

        Bodrum'da motosiklet kazasında ağır yaralanan üniversiteliden acı haber

        Muğla Bodrum'da motosiklet kazası sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi, yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 00:40 Güncelleme: 24.01.2025 - 00:41
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        Motosiklet kazasında ağır yaralanan üniversiteliden acı haber
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

        Eskiçeşme Mahallesi Osman Nuri Bilgin Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi.

        AA'nın haberine göre; kazada sürücü Ömer F.T. ile yolcu olarak bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencisi Oğuzhan Özer (22) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Özer, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Özer, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Muğla
        #BODRUM
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