Bodrum'daki orman yangınında son durum! Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dün saat: 14.15 sıralarında çıkan ve yayılan orman yangınına, havadan 10 helikopter ve 8 uçak, karadan ise çok sayıda araç ve ekiple müdahale edildi. Alevler, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. 100 hektarlık bir alanda etkili olan yangının ardından bölgede çalışmalar devam ediyor

Anadolu Ajansı Giriş: 10.07.2024 - 08:23 Güncelleme: 10.07.2024 - 08:23 facebook

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