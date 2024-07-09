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        Bodrum'da orman yangını çıktı! Müdahale ediliyor!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınla ilgili inceleme de başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:14
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        Bodrum'da orman yangını çıktı! Müdahale ediliyor!
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        Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesi Pınarlıbelen Mahallesi'nde, saat: 14.15 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

        HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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