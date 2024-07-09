Bodrum'da orman yangını çıktı! Müdahale ediliyor! Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınla ilgili inceleme de başlatıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 09.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:14 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL