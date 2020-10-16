Bodrum Deniz Müzesi’nin kurumsal bünyesinde kurulan yayınevinin ilk kitabı okurla buluştu. Osmanlı Tersanesi’nde gerçekleşen, Saner Gülsöken’in yazdığı ve fotoğrafladığı Bodrum’un Gayıkları kitabının tanıtım toplantısı ve sergisi birçok okuru ve konusunda tanınmış denizci ve kişiyi biraraya getirdi. Bodrum’da tekne yapımının gelişimi, yöreye özgü ahşap tekneleri, geleneksel üretim teknikleri, süngercilik, balıkçılık gibi birçok kültürel mirası barındıran Bodrum’un Gayıkları kitabı, lansman toplantısı ve açılan fotoğraf sergisi ile Bodrum halkına tanıtıldı.

Kitap tanıtımının yanında fotoğraf sergisinin de açıldığı buluşmaya Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, kitap sahibi Saner Gülsöken, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, Aksona Mehmet; Mehmet Yavaş ve Şöhret Neco gibi yerel denizciler, ahşap tekne yapım ustaları, deniz tutkunları ve sanatseverler katıldı.

Editörlüğü İzzeddin Çalışlar, yayın danışmanlığını Selen Cambazoğlu, tasarımı Gökçen Ergüven, çevirisi Güher Gürmen ve İngilizce redaktörlüğü Timuçin Binder tarafından yapılan Bodrum’un Gayıkları kitabının tanıtım toplantısı ve fotoğraf sergisinin açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Değerli Misafirlerimiz… Bodrum Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Bodrum Deniz Müzesi Yayınları'nın ilk ürünü olarak tarihe geçen “Bodrum'un Gayıkları” adlı kitabın lansmanı ve “Bodrum'un Gayıkları” adlı fotoğraf sergisinin açılışında bugün sizlerle bir aradayız. Bugün çok özel bir gün… Çünkü 15 Ekim tarihi, aynı zamanda Bodrum Deniz Müzesi’nin 9.’uncu kuruluş yıl dönümünü. Dokuz yıl boyunca Bodrum’un denizcilik tarihine ışık tutan değerli müzemizin zamanla daha da gelişerek, nice yıllar boyunca belediyemizin ve Bodrum halkının destekleriyle hizmetlerini en iyi şekilde sürdüreceğine inanıyorum. Bodrum’da yaşayan yazar ve fotoğraf sanatçımız Sayın Saner Gülsöken tarafından kaleme alınan Bodrum'un Gayıkları kitabını, Bodrum’un deniz kültürüne ve denizcilik tarihine ışık tutan önemli bir eser olarak görüyorum. Bugün maalesef programı nedeniyle aramızda olamayan Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet ARAS’ın adına öncelikle bu değerli kitabı Bodrum’a kazandıran Bodrum Deniz Müzesi Yayınları’na ve Sayın Saner Gülsöken’e teşekkür etmek istiyorum. Kendisini gönülden kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum.”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ise yaptığı konuşmada, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi olarak bu tarz projeleri hem heyecanla hem de gururla desteklerini belirterek, bu önemli projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün heyecanımı gizleyemeyeceğim, çünkü yaklaşık iki senedir, yapılan müze faaliyetleri arasında en çok üstünde durduğum konu yayıncılık konusuydu. Bugünün üç önemli özelliği var. Birincisi, Türkiye’nin ilk ve tek özel denizcilik müzesi olan Bodrum Deniz Müzesi’nin kuruluşunun 9. yıl dönümü olması, ikincisi Bodrum Deniz Müzesi yayınlarının yayın dünyasına kazandırılmış olması ve üçüncüsü, yayınevimizden çıkan, Saner Gülsöken’in Bodrum’un Gayıkları kitabının lansmanı ve fotoğraf sergisinin ziyarete açılmasıdır. Neden böyle yoğun çalışma gerektiren bir yayıncılık faaliyetine girdiğimizi sorarsanız, denizci bir kent olan Bodrum’un denizcilik kültürü ve tarihi ile ilgili bu anlamda bir eksiklik gördüğümüz içindir diyebilirim. Tabii ki, kurmanın değil sürdürülebilir kılmanın öneminin bilincinde olarak bu faaliyete başladığımızı da buradan bildirmek isterim. Yayınevinin tasarım danışmanlığını yapan Serdar Benli’ye, yayınevi stratejilerini oluşturduğumuz sürecin Bodrum’un Gayıkları kitabı üzerine çalıştığımız zamanla paralel gitmesi sebebiyle bu sürece destek olan İzzeddin Çalışlar’a, Saner Gülsöken’e ve kitap/sergi tasarımlarını yapan Gökçen Ergüven’e ayrıca teşekkürlerimi iletmek isterim. BODTO, IMEAK DTO Bodrum Şubesi, Bodrum Milta Marina ve The Bodrum Cup’a sponsorlukları için kurum adına teşekkür ederim”

Fotoğraf çekerken yaşadığı rahatlığın konuşma yaparken mümkün olmadığını esprili bir dille söyleyen Bodrum’un Gayıkları kitabının yazarı ve fotoğraf sanatçısı Saner Saner Gülsöken ise yaptığı kısa konuşmada, Bodrum tarihinin çok değerli olduğunu ve eli kalem tutan gözü görenlerin bu değerlere sahip çıkması gerektiğini belirtti. Bodrum’a gelen insanlara Bodrum’un sadece turistik bir yer olmadığını göstermek için bu tür projelerin devam etmesini ve desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bodrum’un Gayıkları’na seçkin kitapevleri, e-ticaret siteleri ve müze mağazasından ulaşmak mümkün olacağı gibi fotoğraf sergisi de 25 Ekim’e kadar gezilebilecek.