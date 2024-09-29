Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK: 3 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Bodrum FK: 3 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, evinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. George Puscas (2) ve Taulant Seferi'nin golleriyle kazanan Bodrum FK, puanını 9'a yükseltti. Adana Demirspor ise haftayı 1 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 21:00 Güncelleme: 29.09.2024 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK, üç puanı üç golle aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Bodrum FK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 13 ve 82'de (p) George Puscas, 54. dakikada Taulant Seferi attı. Konuk ekibin tek golünü ise 60. dakikada Andrew Gravillon kaydetti.

        Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 9'a yükseltirken, Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Mavi Şimşekler, evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13'üncü dakikada Bodrum FK golü buldu. Dimitrov'un kullandığı köşe atışında Puşcaş kafayı vurdu, Semih'e de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

        24'üncü dakikada Adana Demirsapor gole yaklaştı. Gravillon'dan pası alan Salih sağ kanatta topla buluştu. Salih'in pasında Aymbetov'un şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

        54'üncü dakikada Bodrum FK golleri ikiledi. Brazao'nun kullandığı köşe atışında savunmadan seken topu Seferi ceza yayı üzerinde önünde buldu. Seferi'nin düzgün vuruşunda top ikinci kez Adana Demirspor ağlarına gitti: 2-0.

        60'ncı dakikada Adana Demirspor farkı bire indirdi. Arda'nın pasına hareketlenen Gravillon rakip ceza sahası içinde sert bir vuruş yaptı, kaleci Sousa çaresiz kaldı: 2-1.

        81'inci dakikada Bodrum Futbol Kulübü penaltı kazandı. Ancak Seferi'nin kullandığı penaltı atışında top üstten auta çıktı.

        82'nci dakikada Bodrum FK farkı ikiye çıkardı. Semih'ten topu kapan Mohammed ceza sahası sol çaprazında yer alan Puşcaş'a pasını aktardı. Puşçaş müsait durumda sağ ayağının içi ile uzak köşeden topu filelerle buluşturdu: 3-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, kazanan ev sahibi takım oldu.

        STAT: İlçe

        HAKEMLER: Turgut Doman, Bora Özkara, Yusuf Bozdoğan

        BODRUM FK: Sousa- Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Mohammed (Dk. 90 Enes), Brazao (Dk. 65 Samet), Seferi (Dk. 87 Kenan), Dimitrov (Dk. 87 Hagi), Puşcaş (Dk. 88 Celal)

        ADANA DEMİRSPOR: Vedat- Arda, Manev, Abdulsamet (Dk. 88 Ozan), Maestro, Gravillon, Salih (Dk. 46 Bünyamin), Alioui (Dk. 68 Nourani), Ali Yavuz (Dk. 82 İzzet), Aymbetov (Dk. 46 Yusuf)

        GOLLER: Dk.13 ve Dk. 82 Puşcaş, Dk. 54 Seferi (Bodrum FK), Dk. 60 Gravillon (Adana Demirspor)

        SARI KARTLAR: Ajeti, Brazao (Bodrum FK), Arda, Semih, Nourani, Vedat (Adana Demirspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        2 ilde alevler yükseldi!
        2 ilde alevler yükseldi!
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı