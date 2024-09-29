Bodrum FK: 3 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, evinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. George Puscas (2) ve Taulant Seferi'nin golleriyle kazanan Bodrum FK, puanını 9'a yükseltti. Adana Demirspor ise haftayı 1 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Bodrum FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 13 ve 82'de (p) George Puscas, 54. dakikada Taulant Seferi attı. Konuk ekibin tek golünü ise 60. dakikada Andrew Gravillon kaydetti.
Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 9'a yükseltirken, Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Mavi Şimşekler, evinde Samsunspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
13'üncü dakikada Bodrum FK golü buldu. Dimitrov'un kullandığı köşe atışında Puşcaş kafayı vurdu, Semih'e de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.
24'üncü dakikada Adana Demirsapor gole yaklaştı. Gravillon'dan pası alan Salih sağ kanatta topla buluştu. Salih'in pasında Aymbetov'un şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
54'üncü dakikada Bodrum FK golleri ikiledi. Brazao'nun kullandığı köşe atışında savunmadan seken topu Seferi ceza yayı üzerinde önünde buldu. Seferi'nin düzgün vuruşunda top ikinci kez Adana Demirspor ağlarına gitti: 2-0.
60'ncı dakikada Adana Demirspor farkı bire indirdi. Arda'nın pasına hareketlenen Gravillon rakip ceza sahası içinde sert bir vuruş yaptı, kaleci Sousa çaresiz kaldı: 2-1.
81'inci dakikada Bodrum Futbol Kulübü penaltı kazandı. Ancak Seferi'nin kullandığı penaltı atışında top üstten auta çıktı.
82'nci dakikada Bodrum FK farkı ikiye çıkardı. Semih'ten topu kapan Mohammed ceza sahası sol çaprazında yer alan Puşcaş'a pasını aktardı. Puşçaş müsait durumda sağ ayağının içi ile uzak köşeden topu filelerle buluşturdu: 3-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, kazanan ev sahibi takım oldu.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Turgut Doman, Bora Özkara, Yusuf Bozdoğan
BODRUM FK: Sousa- Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Mohammed (Dk. 90 Enes), Brazao (Dk. 65 Samet), Seferi (Dk. 87 Kenan), Dimitrov (Dk. 87 Hagi), Puşcaş (Dk. 88 Celal)
ADANA DEMİRSPOR: Vedat- Arda, Manev, Abdulsamet (Dk. 88 Ozan), Maestro, Gravillon, Salih (Dk. 46 Bünyamin), Alioui (Dk. 68 Nourani), Ali Yavuz (Dk. 82 İzzet), Aymbetov (Dk. 46 Yusuf)
GOLLER: Dk.13 ve Dk. 82 Puşcaş, Dk. 54 Seferi (Bodrum FK), Dk. 60 Gravillon (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Ajeti, Brazao (Bodrum FK), Arda, Semih, Nourani, Vedat (Adana Demirspor)