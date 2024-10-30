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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK'nın yeni teknik direktörü Volkan Demirel! - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Bodrum FK'nın yeni teknik direktörü Volkan Demirel!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 17:15 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:15
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        Volkan Demirel, Süper Lig'e geri döndü!
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        Volkan Demirel, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e döndü. Bodrum FK, 43 yaşındaki Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük macerasına Fatih Karagümrük'te atılmıştı.

        Daha sonra Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, 3 Mayıs'ta görevinden ayrılmıştı.

        Volkan Demirel, yeni takımının başındaki ilk maçına Pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak.

        Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer alıyor.

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