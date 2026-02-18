Canlı
        Bodrum FK uçağı Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı

        Bodrum FK'yı taşıyan uçak Diyarbakır Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

        Sipay Bodrum FK'yı taşıyan uçağın, olumsuz hava koşulları nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı yerine, Diyarbakır Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 01:00 Güncelleme: 18.02.2026 - 01:00
        Bodrum FK uçağı Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı
        Bodrum Futbol Kulübü'nün X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor FK ile oynanacak karşılaşma öncesinde, takımı taşıyan uçağın olumsuz hava şartları nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapamadığı, zorunlu olarak Diyarbakır Havalimanı'na indiği belirtildi.

        MAÇ ERTELENDİ

        Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonca müsabakanın 19 Şubat Perşembe günü saat 13.30'da oynanmasına karar verildiği ifade edildi.

        Ayrıca takımın, Diyarbakır'dan karayolu ile Van'a hareket edeceği kaydedildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        HT 360 - 16 Şubat 2026 (İran Hürmüz'ü Nasıl Kapatabilir? )

        Müzakerelerin 2. turu Cenevre'de. Netayahu'dan ABD'ye İran çağrısı. ABD F-16'ları Şeyh İsa Hava Üssü'nde. İran Hürmüz'de tatbikata başladı. HT 360'da Dilek Gül sordu; İst. Aydin Üni. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cem Oğultürk ve Altınbaş Üni. Öğr. Üyesi Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.

