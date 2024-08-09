Bodrum FK yeni sezon formalarını tanıttı

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Bodrum Futbol Kulübü, 4 yeni sezon formasını Bodrum’un simge noktalarında çektiği kliple tanıttı. Formalar taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip ‘Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur’ temalı formalarının tanıtımını yaptı.

REKLAM Yeni sezon formalarının tanıtımı Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, tarihi beyaz Bodrum evleri ve mavinin sembolü Bodrum Guleti’nde yapıldı.