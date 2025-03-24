Muğla'da tüyler ürperten cinayet Bodrum’un Yakaköy Mahallesi Türkmen mevkiinde yaşandı. Camcı dükkanı sahibi olan Alaaddin Yıldız, 20 Mart Perşembe günü iş yerinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

ŞÜPHELİ ÇALIŞANI ÇIKMIŞTI Dükkanında öldürülen Alaaddin Yıldız. İHA'daki habere göre olay sonrası Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde cinayet şüphelisinin Yıldız’ın yanında çalışan Devran Hasan Değirmenci (19) olduğu belirlendi.

YÜZLERCE KAMERA İZLENDİ Cinayetin ardından kaçan şüphelinin izini süren polis, yaklaşık yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI Önce Denizli’ye, ardından Antalya’ya gittiği tespit edilen Değirmenci, Bodrum Asayiş Büro ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlı ile birlikte E.B., A.Y., K.K.Y., Y.A., M.C.M. ve H.Ç. isimli şüpheliler de gözaltına alınarak Bodrum’a getirildi.