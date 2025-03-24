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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum haberler: Kan donduran cinayette taciz iddiası | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kan donduran cinayette taciz iddiası!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde camcı dükkanında boğazı kesilmiş halde ölü bulunan Alaaddin Yıldız'ın cinayet zanlısı, Antalya'da yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, 19 yaşındaki Devran Hasan Değirmenci, Yıldız'ı kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:52
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        Kan donduran cinayette taciz iddiası!
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        Muğla'da tüyler ürperten cinayet Bodrum’un Yakaköy Mahallesi Türkmen mevkiinde yaşandı. Camcı dükkanı sahibi olan Alaaddin Yıldız, 20 Mart Perşembe günü iş yerinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

        ŞÜPHELİ ÇALIŞANI ÇIKMIŞTI

        Dükkanında öldürülen Alaaddin Yıldız.
        Dükkanında öldürülen Alaaddin Yıldız.

        İHA'daki habere göre olay sonrası Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde cinayet şüphelisinin Yıldız’ın yanında çalışan Devran Hasan Değirmenci (19) olduğu belirlendi.

        YÜZLERCE KAMERA İZLENDİ

        Cinayetin ardından kaçan şüphelinin izini süren polis, yaklaşık yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Önce Denizli’ye, ardından Antalya’ya gittiği tespit edilen Değirmenci, Bodrum Asayiş Büro ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlı ile birlikte E.B., A.Y., K.K.Y., Y.A., M.C.M. ve H.Ç. isimli şüpheliler de gözaltına alınarak Bodrum’a getirildi.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Gözaltına alınan Devran Hasan Değirmenci, suçunu itiraf ederek Yıldız’ın kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi.

        Cinayette kullanılan maket bıçağı da polis ekiplerince ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #BODRUM
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