Haberler Yaşam Bodrum'un su altı zenginlikleri ortaya çıkıyor

Bodrum'un su altı zenginlikleri ortaya çıkıyor Türkiye'nin birçok bölgesinde dalışlar gerçekleştiren su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi, tatil kenti Bodrum'un da su altı zenginliklerini günyüzüne taşıyor Anadolu Ajansı Giriş: 25.07.2023 - 15:11 Güncelleme: 25.07.2023 - 15:11 facebook

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Bodrum'un birçok bölgesinde dalış yapan Tahsin Ceylan, bu dalışlarda elde ettiği görselleri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin de arasında olduğu kurumların desteğiyle kitap ve belgesel haline getirdi.

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Ceylan, Bodrum'un daha çok karadaki yaşamıyla gündeme geldiğini ancak suyun altında da sessiz bir dünya olduğunu söyledi.