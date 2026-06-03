Bodrum Yalıkavak’ta fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle turizm bölgeleri ve tatil beldelerinde denetimlerimizi yoğunlaştırmış bulunuyoruz. Bodrum Yalıkavak'ta faaliyet gösteren söz konusu işletmede Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen denetimlerde; 3 ürün için Haksız Fiyat Artışı kapsamında tutanak düzenlenmiş, ayrıca 4 ürün için Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılık nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin haklarını korumaya, fırsatçılıkla mücadele etmeye ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasını önlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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