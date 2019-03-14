Boeing, Etiyopya'da yaşanan kazanın ardından 737 MAX serisi uçakların yere indirilmesiyle sarsılmaya devam ediyor. Avrupa'nın da söz konusu uçaklara hava sahasını kapatmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump da ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

Amerikan Federal Sivil Havacılık Dairesi (FAA) uydu verilerinde elde edilen yeni kanıtların, bu uçakları geçici olarak yasaklama kararını beraberinde getirdiğini açıkladı.

Boeing de dünya genelindeki 737 Max filosunun uçuşlarını durdurdulmasını desteklediğini açıklarken Boeing hisseleri düşüşünü sürdürdü.

Trump'ın açıklamasıyla Boeing hisseleri yüzde 3 düşerken, pazar günkü kazanın ardından hisselerdeki toplam düşüş yüzde 10'u aştı.

Cuma günü 422 dolardan el değiştiren Boeing hisseleri 377 dolara indi. Kazadan önce Boeing'in piyasa değeri 238 milyar doların üzerindeyken bugün itibarıyla 213 milyar dolara geriledi ve 25 milyar doların üzerinde değer kaybetti.

Borsacılar, siparişlerin durdurulması ya da geciktirilmesi ihtimali nedeniyle Boeing hisseleri için alım tavsiyesini tut şeklinde güncelledi.