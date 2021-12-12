Böyle bir mücadele içerisindeki enerjin ve umudunla çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Pozitif düşünce bu sürecin en önemli anahtarı sanırım...



Öncelikle çok teşekkürler, umarım gerçekten iyi bir örnek teşkil ediyorumdur. Haklısınız, pozitif düşünmek, iyimser olmak, asla karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmamak; bu süreçte çok önemli. Bu tür zor süreçlerde insana yaşama ve inatla direnme azmini aşılıyor. Benim daha yapacak çok işim var. Yaşamı seviyorum, sanatı seviyorum, yaptığım işi yani oyunculuğu çok seviyorum. Sanata ve hayata karşı sorumluluklarım var... Sevenlerime ve aileme karşı sorumluluklarım var... Daha yapacak çok işim var. Önümde sürdürülecek sağlıklı ve uzun bir ömür ve yaşayacak çok anım var. Bu sadece bir hastalık ve ben bu hastalığı azimle ve kararlılıkla yenmeyi başardım.