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Boğaç Aksoy setlere dönüyor

Mart 2021'de lenfoma teşhisi konulan Boğaç Aksoy, eylül 2022'de kanseri yendiğini duyurmuştu. Sağlığına kavuşan oyuncu, yeni bir projeye imza attığını açıkladı

Boğaç Aksoy setlere dönüyor - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Boğaç Aksoy, mayıs 2021'de kendisine lenfoma teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Tedavi sürecini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Aksoy, eylül 2022'de hastalığı yendiğini duyurmuştu. Yeni bir paylaşımda bulunan 33 yaşındaki oyuncu, setlere geri dönüyor.

Boğaç Aksoy, yeni bir projeye imza attığını duyurdu. Aksoy, yapımcılığını Erdoğan Bayrak’ın üstlendiği, senaryosunu Coşkun Gündoğdu’nun yazdığı ve yönetmen koltuğunda Taner Bahadır’ın oturduğu 'D.O.Z' isimli sinema filminde başrolü Yağmur Ün ile paylaşacak.

Projeye imza attığı anın fotoğrafını yayınlayan Boğaç Aksoy, "Çekimleri nisan ayında Bursa’da başlayacak yeni filmimiz ile setlere dönüyorum. Değerli yapımcımıza, yönetmenimize, senaristimize, oyuncu kadromuza ve tüm set ekibine hayırlı olsun. Sinema projemiz sizlerin de beğenisiyle inşallah seri olarak devam eder, tüm ekip arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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