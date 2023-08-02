Boğaz'dan Viking yelkenlisi geçti

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NORVEÇ'TEKİ 4. VİKİNG GEMİSİ

1893 yılındaki kazılarda keşfedildikten sonra 1970'de tamamı ortaya çıkarılan Klastadship, Norveç'teki 4. Viking gemisi olarak biliniyor. Oseberg, Gokstad ve Tune ise diğer Viking gemileri olarak bu kültürde önemli bir yere sahip.