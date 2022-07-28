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Boğaziçi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Selami Kuran görevinden ayrıldı

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Kuran görevinden ayrıldı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, göreve vekalet edecek.

Boğaziçi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Selami Kuran görevinden ayrıldı
Boğaziçi Hukuk Fakültesi Dekanı görevinden ayrıldı
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HABERTURK.COM

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Kuran görevinden ayrıldı.

Üniversite'den yapılan kurum içi bilgilendirmede, "Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Kuran fakülte kuruluş çalışmalarının tamamlanmasının ardından sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesine, asaleten yeni dekan ataması yapılana kadar Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekaletname edecektir" denildi.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

REKTÖR İNCİ VEKALET EDECEK

Prof. Dr. Kuran'ın yerine Rektörü Prof. Dr. İnci vekalet edecek. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin web sitesinde de değişiklik yansıdı.

Türkiye Barolar Birliği, Boğaziçi Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi açılması kararına karşı açılan davaya katılma ve kararın yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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