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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Melih Bulu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'dan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun " Bulu'ya söylüyorum. Sen o üniversiteye bırak rektör olmayı o üniversitede ders verecek kapasiteye sahip değilsin. Orada hoca bile olamazsın. Kardeşim sende onur varsa istifa et" çağrısına yanıt geldi. Prof. Bulu, "Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı...

SON DAKİKA HABERLERİ! Prof. Bulu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'ya istifa çağrısında bulunmuş ve "Üniversitelerin özerkliğinden söz ediyoruz. Üniversitelerde her türlü düşünce tartışılsın diyoruz. Üniversitelerin önündeki siyasi barajı kaldırmamız gerekiyor diye defalarca söyledik. "Efendim 100 gün içinde her şey çözülür ben rektör olarak otururum..." Bulu'ya söylüyorum. Sen o üniversiteye bırak rektör olmayı o üniversitede ders verecek kapasiteye sahip değilsin. Orada hoca bile olamazsın. Kardeşim sende onur varsa istifa et ya! İstifa etmek bir erdemdir. Hocaların görevine son veriyor. Niçin? Hangi akılla, hangi mantıkla. Üniversitenin rektörü bilime düşman olur mu? Düşünün rektör bilime, bilim insanına düşman" ifadelerini kullanmıştı.


PROF. BULU SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Meli Bulu, sosyal medya Twitter hesabından CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Prof. Bulu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"DERS VERDİĞİMİ HERHALDE BİLMİYORSUNUZ"

Bugün Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun benim Boğaziçi’nde ders bile veremeyeceğimi ve bazı hocaların dersine son verdiğimi iddia etti. Kendisinin üslubunu bir kenara bırakarak konunun esasına ilişkin birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. 2002 - 2010 yılları arasında Boğaziçi İşletme Bölümü’nde sekiz sene boyunca fiilen ders verdiğimi herhalde bilmiyorsunuz.

"GÜVENİLİR KAYNAKLARA DANIŞMALISINIZ"

Üniversitemizde geçmiş dönemlerde ders vermiş olan bazı hocaların yeni dönemde ders vermeyecek olmasına ilişkin kararlar da şahsım tarafından değil, ilgili akademik karar vericilerin objektif kriterleriyle alınmıştır. Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum.

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