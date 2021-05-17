Boğazına giren çorap nedeniyle hayatını kaybetti! 0:00 / 0:00

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Almanya'da yaşayan 16 yaşındaki engelli Tijay Kılıç, 7 Nisan'da Solingen Gençlik Dairesi'ne bağlı olarak Marburg kentinde faaliyet yürüten Bârenfamilie isimli özel bakımevine gönderildi.

Caner Aktan'ın haberine göre, geçen cumartesi günü çocuk, boğazına giren çorapla hastaneye kaldırıldı ve yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Tijay Kılıç'ın acılı ailesi, Solingen Gençlik Dairesi ve Bârenfamilie Bakımevini ihmalkârlıkla suçladı.

Baba Ahmet Kılıç ve anne Fadime Kılıç

DOĞUM SIRASINDA BEYNİNDE HASAR OLUŞTU

Tiyaj, 8 saat gecikmeli doğduğu için beyninde hasar oluştu. Beyinde oluşan zedelenmeden dolayı yutkunma ve yürüme sorunu yaşıyordu. Baba Ahmet Kılıç ve anne Fadime Kılıç, kısa süre öncesine kadar kızlarına kendileri bakıyordu. Ancak yaklaşık 6 ay önce Solingen Gençlik Dairesi devreye girdi. Kılıç çifti yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

MAHKEME KARARI ÇIKARTTILAR

"5 ay kadar kendileri Solingen'deki bir bakımevine aldılar. Fakat sürekli biz yanındaydık. Daha sonra kızımız Tijay'ı Almanya' da bizden uzak şehirdeki bakımevine göndermek istediler. Biz ailesi olarak karşı çıktık ve mahkemeden en fazla 50 kilometre uzakta kalabilir kararını çıkardık. Buna rağmen Solingen Gençlik Dairesi'ndeki özellikle M.E.M. isimli bakıcı bize adeta kan kusturdu. Ne yaptıysak başaramadık ve 7 Nisan'da kızımız Marburg'daki bakımevine gönderildi."

"BÜYÜK BİR SORUMSUZLUK"

Kızlarını görmelerine de engel olunduğunu belirten çift, "Geçen hafta cumartesi günü bizi apar topar çağırdılar. Tijay'ın boğazına giren çoraptan ötürü fenalaştığını ve hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Marburg'a gittiğimizde kızımız bitkisel hayattaydı. Çok büyük acı çekiyoruz. Çorap boğazına nasıl girdi? O esnada belki saatlerce kızımız yalnız bırakıldı. Kızımızın beyin ölümü gerçekleşti ve kabloları çektiler. Kızımın organlarını bağışladık" dedi.

İHMALKÂRLIK TİJAY'IN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

"Solingen Gençlik Dairesi'nin baskıcı tutumu kızımızı ölüme sürükledi" diyen Kılıç çifti, "Kendi bildiklerini okudular ve bizi ciddiye almadılar. Ailece şu anda yıkılmış durumdayız. Solingen Gençlik Dairesi'nin zorbalığı ve Bârenfamilie Bakımevi'nin ihmalkarlığı kızımız Tijay'ın ölümüne neden oldu" diye konuştu. Aile, bakımevinden şikayetçi oldu.