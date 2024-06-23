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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boğazını kesip polisin gelmesini bekledi! | Son dakika haberleri

        Boğazını kesip polisin gelmesini bekledi!

        Antalya'da eski eşinin boğazını kesen 48 yaşındaki Abdülkadir Kocaoğlu, polisin gelmesini cesedin başında bekledi. Olay yerine gelen polis ekipleri Kocaoğlu'nu yakaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 00:47 Güncelleme: 23.06.2024 - 00:47
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        Boğazını kesip polisin gelmesini bekledi!
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        Antalya'da Abdülkadir Kocaoğlu (48), tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı (44) boğazını kesip öldürdü. Abdülkadir Kocaoğlu, polis gelene kadar eski eşinin cesedinin başında bekledi.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi.

        Abdülkadir Kocaoğlu, motosikletle takip ettiği eski eşi Ayten Çağıran ile bir akaryakıt istasyonunda tartışmaya başladı. Kocaoğlu, eski eşi Çağıran'ı boğazından bıçaklayarak, başında bekledi.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Kocaoğlu'nu yakalarken, sağlık ekibi Çağıran'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Olay yeri ve savcılığın çalışmalarının ardından Çağıran'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Abdülkadir Kocaoğlu ise polis merkezine götürüldü. Çağıran'ın 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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