Bohça kebabı nasıl yapılır? Dilerseniz kreple dilerseniz yufkadan yapacağınız bohçayla üzerinde eriyen kaşar peyniriyle çok derli toplu bir yemek olduğunu belirtmek isterim. Hem protein hem sebze hem de karbonhidrat ihtiyacınızı karşılayan enfes lezzet bohça kebabı tarifiyle karşınızdayız.

Bohça Kebabı Malzemeler:

2 adet yufka

İç malzeme;

1 adet göğüs eti

2 adet Patates

1, 5 su bardağı Bezelye

1 adet soğan

Sıvı yağ

2 adet Domates (salça da olabilir)

Baharat

Tuz

Üzeri için;

1 kaşık tereyağı veya sıvı yağ

1, 5 yemek kaşığı un

1, 5 su bardağı süt

Kaşar peyniri

Bohça Kebabı Yapılışı: