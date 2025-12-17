Habertürk
        BoJ, artan enflasyonist baskılarla 6 toplantı sonra faiz artırımına hazırlanıyor

        BoJ, artan enflasyonist baskılarla 6 toplantı sonra faiz artırımına hazırlanıyor

        Japonya Merkez Bankası (BoJ), ülkede artan enflasyonist baskılar ve "yen"deki değer kaybı nedeniyle cuma günü sıkılaşma adımı atmaya hazırlanıyor

        17.12.2025 - 16:40
        BoJ faiz artırımına hazırlanıyor
        Banka ocak ayında gerçekleştirilen para politikası toplantısında politika faizini yüzde 0,50'ye yükseltmişti. Ocak ayındaki faiz artırımının ardından banka, 6 para politikası toplantısında faiz oranında değişikliğe gitmemişti.

        Bu süre içinde ülkede enflasyonist baskılar devam ederken, yeni Başbakan Takaichi Sanae'nin genişleyici mali politika izleme yanlısı tutumu fiyatlar genel düzeyindeki artışın sürebileceği endişelerini oluşturdu.

        Bu gelişmelerle birlikte piyasa beklentileri, BoJ’un cuma günkü toplantısında politika faizini yüzde 0,50’den yüzde 0,75’e çıkarması yönünde şekilleniyor.

        Politika metninde ekonominin tahminlerine uygun şekilde şekillenmesi halinde borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edeceği taahhüdünü yineleyen BoJ, tahminlerini değiştirmeyerek çekirdek enflasyonun 2025 mali yılında yüzde 2,7, 2026 mali yılında yüzde 1,8 olarak öngörüldüğünü açıklamıştı.

        Ekim ayına ilişkin verilere göre Japonya'da yıllık bazda ulusal çekirdek enflasyon yüzde 3 seviyesine yükselerek, BoJ'un yılsonu beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti.

