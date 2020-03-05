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Boko Haram lideri için 7 milyon dolar ödül!

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Boko Haram lideri terörist Ebubekir Şekau'nun yakalanması sağlayacak bilgiler karşılığında 7 milyon dolar ödül verileceği duyuruldu.

AA

ABD, Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'nun yerini söyleyene 7 milyon dolar para ödülü vereceğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Boko Haram lideri terörist Ebubekir Şekau'nn yakalanmasını sağlayacak bilgiler için 7 milyon dolar ödül verecek." ifadesine yer verildi.

Para ödülünün Dışişleri Bakanlığınca verileceği belirtilirken Bakanlığın WhatsApp numarası ve Telegram adres bilgileri de paylaşıldı.

Şekau, örgütün kurucusu Muhammed Yusuf'un 2010'da öldürülmesi sonrası liderliği devralmıştı.

Ebubekir Şekau, sivil ve askeri noktalara saldırıların yanı sıra 2014'te Borno eyaletindeki Chilbok kızlarının kaçırılmasından sorumlu tutuluyor.

2009'DAN İTİBAREN 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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