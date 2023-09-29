17 Ekim 2015'te Terrel Williams ve Prichard Colon bir boks maçında karşı karşıya geldi. Ancak Williams, ciddi bir maç ihlali yapıyordu; rakibine 'tavşan yumruğu' denilen bir hamle ile saldırıyordu. Tavşan yumruğu; başın arka tarafına, omurga ile kafatasının bağlantı noktasına vurulan tehlikeli bir hareketti.

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Yasaklı bir hamle olan ve defalarca tekrarlanan tavşan yumruğu, maçın hakemi Joe Cooper tarafından görmezden gelindi. Colon, arka arkaya aynı şekilde darbe yedi. Bunu hakeme söylemesine rağmen Cooper, Colon'a kendisinin ilgilenmesi gereken bir sorun olduğunu söyledi.

Colón, arka arkaya yediği tavşan yumruklarından sonra doktor Richard Ashby'e başının döndüğünü söyledi ama doktor yüzeysel bir muayeneden sonra sporcunun iyi olduğuna ve maça devam edebileceğine karar verdi.

Fotoğraf: Prichard Colon ile rakibi Vivian Harris. Kaynak: AP