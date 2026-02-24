Canlı
        Boksun kralları 11 yıl sonra yeniden karşılaşacak!

        Boksun efsaneleri geri dönüyor... Manny Pacquiao ile Floyd Mayweather, 11 yıl aradan sonra 19 Ağustos'ta Las Vegas'ta yeniden karşı karşıya gelecek. 49 yaşına basan Mayweather, 47 yaşındaki Pacquiao ile son randevusunda kazanan taraf olmuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Boks dünyasının iki yıldızı; Filipinli Manny Pacquiao ve ABD'li Floyd Mayweather, 19 Eylül'de bir kez daha karşı karşıya gelecek.

        Ringdeki büyük randevu, 19 Ağustos'ta, Las Vegas'ta.

        Manny Pacquiao ve Floyd Mayweather, 2015 yılında boks dünyasını "Yüzyılın Dövüşü"nde karşı karşıya getirmişti.

        O dönem, 4,6 milyonluk abonelik satışı ve 72 milyon dolarlık gişe geliri ile dudak uçuklatan karşılaşma bu kez, dijital platformda da yayınlanacak.

        49 yaşına basan Mayweather, 47 yaşındaki Pacquiao ile son randevusunda kazanan taraf olmuştu.

        Filipinler'in gururu Pacquiao, hakem kararıyla kaybettiği karşılaşmaya, omzundaki sakatlığa rağmen çıktığını ve rakibine karşı baskı kuramadığını açıklamıştı.

