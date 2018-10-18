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Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...

18.10.2018 - 08:46 | Güncelleme:

Günde ne kadar su içilmeli? İşte kilonuza göre içmeniz gereken su miktarı...

  • 1 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    Vücudunuzun susuz kalıp kalmadığını nasıl anlarsınız?

    Elinizin üstünü çimdikleyin. Bıraktığınızda deriniz hemen eski haline dönüyorsa susuz değilsiniz. Bıraktığınızda deriniz bir süre o şekilde kalıyorsa susuz kalmışsınız demektir.

  • 2 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    Günde ne kadar su içilmeli? (Kilonuza göre içmeniz gereken su miktarı)

    9 kilo: 0.25 litre
    18 kilo: 0.5 litre

  • 3 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    27 kilo: 0.75 litre
    36 kilo: 1 litre

  • 4 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    45 kilo: 1.25 litre
    54 kilo: 1.5 litre

  • 5 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    63 kilo: 1.75 litre
    72 kilo: 2 litre

  • 6 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    81 kilo: 2.25 litre
    90 kilo: 2.5 litre

  • 7 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    99 kilo: 2.75 litre
    108 kilo: 3 litre
    117 kilo: 3.25 litre

  • 8 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    Vücudunuzun susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler;

    -Susuzluk hissi
    -Ağız kuruluğu

  • 9 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    -Yorgunluk
    -Endişe ve hassasiyet

  • 10 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    -Koyu sarı idrar
    -Cilt kuruluğu

  • 11 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    -Kabızlık
    -Baş dönmesi

  • 12 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    -Baş ağrısı
    -Ağız kokusu

     

  • 13 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    -Tatlı isteği
    -Kas krampları

  • 14 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    Vücudunuzun ciddi miktarda susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler ise; 

    -Aşırı susuzluk hissi
    -Hızlı kalp atışı

  • 15 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    -Bilinç kaybı
    -Hızlı nefes alıp verme

  • 16 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    -Boş boş bakma
    -Düşük tansiyon

  • 17 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    -Ciltte aşırı kuruluk ve çatlaklar
    -Şiddetli baş dönmesi

  • 18 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    -Çok koyu renk idrar ya da idrarın oldukça nadir gelmesi
    -Sıcak havalarda bile terlememek

  • 19 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    İnsan vücudunun yüzde 60-80'i sudur. Yeterince su içmediğinizde ise... Kanınızdan yüzde 8'e kadar su eksilir. 

  • 20 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    Bu, damarlarınızın daralmasına, kanın pıhtılaşmasına ve yüksek tansiyona neden olur. Kalp krizi ve inme riskini artırır.

  • 21 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    Hücreler arası boşluktan yüzde 26'ya kadar su eksilir. Bu, asit seviyesinde artışa, guta, böbrek taşlarına, kemiklerin kırılganlaşmasına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur.

     

  • 22 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    Hücrelerinizden yüzde 66'ya kadar su eksilir. Bu da, yüksek kolesterol, zayıf metabolizma ve erken yaşlanmaya neden olur. 

  • 23 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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    Susuz kalan hücreler yağı etkili bir şekilde yakamaz. Bu durumda obezite kaçınılmaz olur.

  • 24 Bol bol için! İşte kilonuza göre tüketmeniz gereken...
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